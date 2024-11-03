«Нас преследует злой рок». Ташуев — о поражении «Ахмата» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура РПЛ со счётом 0:2.

«Нас преследует злой рок в домашних матчах, уже в какой игре мы не можем победить. Вновь не реализуем массу моментов и пропускаем со стандарта. Объяснял игрокам такие эпизоды, но допускаем детские ошибки.

Думаешь о судьбе, наверное, каком‑то роке. У нас четыре момента в первом тайме, пять во втором, пенальти, а гола нет. Без голов побед не бывает. Самое важное сегодня — это гол», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

На 54-й минуте полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев не реализовал пенальти. На 56-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи. На 90+8-й минуте отличился защитник гостей Александр Эктов.

После этой победы «Пари Нижний Новгород» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» имеет в своём активе девять очков и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.