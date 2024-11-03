Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нас преследует злой рок». Ташуев — о поражении «Ахмата» в матче с «Пари НН»

«Нас преследует злой рок». Ташуев — о поражении «Ахмата» в матче с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура РПЛ со счётом 0:2.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 55'     0:2 Эктов – 90+8'    

«Нас преследует злой рок в домашних матчах, уже в какой игре мы не можем победить. Вновь не реализуем массу моментов и пропускаем со стандарта. Объяснял игрокам такие эпизоды, но допускаем детские ошибки.

Думаешь о судьбе, наверное, каком‑то роке. У нас четыре момента в первом тайме, пять во втором, пенальти, а гола нет. Без голов побед не бывает. Самое важное сегодня — это гол», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

На 54-й минуте полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев не реализовал пенальти. На 56-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи. На 90+8-й минуте отличился защитник гостей Александр Эктов.

После этой победы «Пари Нижний Новгород» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» имеет в своём активе девять очков и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

Материалы по теме
«Пари Нижний Новгород» одержал первую победу в РПЛ под руководством Гончаренко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android