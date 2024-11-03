«Этот момент был переломным». Медведев — об отбитом пенальти в матче «Пари НН» с «Ахматом»

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев заявил, что угадал направление удара полузащитника грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева во время отбитого пенальти в матче 14‑го тура Российской Премьер-Лиги, что впоследствии помогло команде победить со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

— Очень счастливы победе. Давно не радовали наших болельщиков. Последний раз в Кубке, но в чемпионате давно побед не было. Тяжёлая игра была, чуть тяжёлое поле. Соперник хорошо прессинговал в первом тайме. Слава богу, что получилось выстоять. Нашли свой момент и забили, получилось победить. Все очень счастливы и очень рады.

— Какие мысли были, когда отразили пенальти? Действовали по удару или же гадали?

— Конечно, гадал. Загадал этот угол. Получилось, выручил. Очень рад, что помог команде.

— Считаете ли этот момент переломным?

— Наверное, он был переломным. Не хочу себя хвалить, но так получилось. Как видите, сразу же после этого получилось забить. Значит, мы всё сделали правильно. Двигаемся вперёд.

— Что изменил Гончаренко после своего прихода?

— Как видите по нашим результатам, что-то даётся сложнее, что-то — сразу же. У нас ещё достаточно ошибок, которые нужно исправить. Михалыч — требовательный специалист, каждый день мы уделяем внимание многим аспектам. Михалыч нас просит потерпеть, потом будет легче. Сегодня победа — значит, двигаемся в правильном направлении, — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».