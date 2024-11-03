«Факел» — «Химки»: после первого тайма счёт в матче 1:1

В эти минуты проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и подмосковные «Химки». Игра идёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров. Матч начался в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:1.

На четвёртой минуте отличился нападающий «Химок» Александр Руденко. На 38-й минуте забил нападающий «Факела» Мохамед Браими с передачи Ильнура Альшина.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 13 матчей. «Химки» заработали 11 очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.