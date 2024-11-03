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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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Сегодня, 3 ноября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, де Лигт, Мартинес, Мазрауи, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Рашфорд, Хойлунд.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Фофана, Колвилл, Джеймс, Кайседо, Лавиа, Палмер, Мадуэке, Нету, Джексон.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 11 очков за девять матчей. «Челси» заработал 17 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 25 очков за 10 игр.

В минувшем туре «красные дьяволы» уступили «Вест Хэму» со счётом 1:2. «Синие» победили «Ньюкасл» со счётом 2:1.

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