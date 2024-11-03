«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

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Сегодня, 3 ноября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

«Оренбург»: Москвичёв, Зотов, Прохин, Перес, Караташ, Рыбчинский, Коваленко, Михайлов, Башич, Марин, Сахархизан.

После 13 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков.