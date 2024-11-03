Экс-президент «Крыльев Советов» Развеев высказался об увольнении Корниленко из клуба

Экс-президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался об увольнении Сергея Корниленко с поста спортивного директора клуба.

— Не могу понимать смысл увольнения Корниленко из «Крыльев Советов». Два дня до ответственной и серьёзной игры. Наверное, надо было подождать, чтобы сделать это хотя бы после неё. Раз принято такое решение, не будоражить команду, не делать резких шагов. Меня никто не спрашивал, с ветеранами никто не советуется, наше мнение никому не интересно.

— Если бы вас спросили, вы были бы против увольнения?

— Конечно. Есть зимнее окно — поблагодарить Сергея Александровича. Серёжа сделал так много для «Крыльев». Считаю, так поступать некорректно.

— Говорят о смене власти в «Крыльях».

— Пусть говорят что хотят. Мы, как и вы, пользуемся домыслами и слухами. Никто не скажет: так и так — Серёжа нарушил то или это. Если у него есть нарушения, за которые нельзя держать в команде, я соглашусь. Но пусть объявят об этом, как всегда было в нормальных командах, но у нас что-то происходит. Объяснения этому нет», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.