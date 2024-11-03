«Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу» в матче 10-го тура АПЛ

Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном (Южный Йоркшир, Англия). «Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу» со счётом 4:1.
На 32-й минуте нападающий «Астон Виллы» Морган Роджерс открыл счёт. Ответный мяч «Тоттенхэма» забил форвард Бреннан Джонсон. На 75-й минуте нападающий Доминик Соланке вывел хозяев вперёд. Спустя четыре минуты Соланке оформил дубль во встрече. На 90+6-й минуте хавбек Джеймс Мэддисон довёл счёт до разгромного — 4:1.
После 10 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков. «Астон Вилла» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 18 очков.
- 3 ноября 2024
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