«Фиорентина» в гостях обыграла «Торино» в матче Серии А

Завершился матч 11-го тура Серии А, в котором встречались «Торино» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна. «Фиорентина» одержала победу в игре со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре на 42-й минуте забил нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин с передачи защитника Луки Раньери.

«Фиорентина» набрала 22 очка и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Торино» находится на 10-й строчке, имея в своём активе 14 очков после 10 матчей. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», у которого 25 очков после 11 игр.