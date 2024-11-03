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«Фиорентина» в гостях обыграла «Торино» в матче Серии А

«Фиорентина» в гостях обыграла «Торино» в матче Серии А
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Завершился матч 11-го тура Серии А, в котором встречались «Торино» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна. «Фиорентина» одержала победу в игре со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 11-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Кин – 41'    

Единственный мяч в игре на 42-й минуте забил нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин с передачи защитника Луки Раньери.

«Фиорентина» набрала 22 очка и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Торино» находится на 10-й строчке, имея в своём активе 14 очков после 10 матчей. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», у которого 25 очков после 11 игр.

Турнирная таблица Серии А
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