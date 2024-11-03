Ежов — об уходе Корниленко из «Крыльев»: для меня это дико, я не понимаю этого решения

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался об уходе спортивного директора клуба Сергея Корниленко.

«Я узнал об этом в тот же день. Он лично подошёл к нам, попрощался. Для меня это дикое решение. Я его не понимаю. Корниленко – это человек, который является основополагающим для тех хороших результатов, которых «Крылья» добились за последние четыре года. Наравне с Осинькиным. Странно, когда таких людей убирают», – приводит слова Ежова Metaratings.

Напомним, Сергей Корниленко занимал свой пост с 2020 года. 31 октября стало известно, что клуб и функционер договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.