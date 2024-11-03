Таранов: ЦСКА практически ничего создал со «Спартаком», поэтому счёт по игре
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Бывший футболист Иван Таранов высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Спартак» (0:2).
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Результат дерби по игре. Если смотреть объективно, «Спартак» больше владел преимуществом, больше владел мячом. ЦСКА практически ничего не создал, только оборонялся. У армейцев практически не было атак, поэтому счёт по игре», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.
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