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Защитник ЦСКА Роша — КДК РФС: из меня шла агрессия, но прошу рассмотреть эпизод комплексно

Защитник ЦСКА Роша — КДК РФС: из меня шла агрессия, но прошу рассмотреть эпизод комплексно
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша обратился к Контрольно-дисциплинарному комитету (КДК) РФС после своего удаления в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Понимаю, что моё удаление будут рассматривать в КДК. Понимаю, что это не только вопрос провокаций или какой-то злой рок, что арбитры снова будут рассматривать мои действия после дерби. Понимаю, что это моя ответственность, и я раскаиваюсь за свою несдержанность перед партнёрами, болельщиками, российским футболом и своей семьёй.

Я стал отцом на прошлой неделе и планировал отпраздновать это событие забитым мячом, и в первом тайме у меня был момент. Но на вся воля божья, и это урок, который я должен пройти, чтобы стать сильнее и мудрее как мужчина, отец и футболист. Сегодня я проанализировал эпизод ещё раз, и мне жаль, что вчера я долго не мог совладать со своими эмоциями. Я ощущал несправедливость, но из меня шла агрессия, и теперь арбитры КДК будут вправе оставить меня на какой-то срок без футбола.

Я несу ответственность за свои действия и готов понести наказание, но прошу у арбитров как извинения, так и рассмотреть эпизод комплексно, о чём я вчера говорил после игры, потому что в произошедшем конфликте я был не один. Однако, повторюсь, я виноват и приму любое решение КДК», — сказал Роша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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