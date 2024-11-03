«Сочи» вырвал победу у «Нефтехимика» в концовке матча 17-го тура Первой лиги
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Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сочи» и «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Сочи» обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:2.
Россия — Мелбет Первая лига . 17-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шильцов – 1' 1:1 Маслов – 26' 1:2 Петров – 45+1' 2:2 Мелёшин – 61' 3:2 Сааведра – 90+1'
На первой минуте полузащитник «Нефтехимика» Константин Шильцов открыл счёт. Ответный мяч «Сочи» забил защитник Павел Маслов. Вывел гостей вперёд на 45+1-й минуте хавбек Максим Петров. Сравнял счёт Павел Мелёшин. Победный мяч хозяев на 90+1-й минуте забил Игнасио Сааведра.
После 17 сыгранных матчей «Сочи» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков. «Нефтехимик» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 22 очка.
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