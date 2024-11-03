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«Сочи» вырвал победу у «Нефтехимика» в концовке матча 17-го тура Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сочи» и «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Сочи» обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:2.

На первой минуте полузащитник «Нефтехимика» Константин Шильцов открыл счёт. Ответный мяч «Сочи» забил защитник Павел Маслов. Вывел гостей вперёд на 45+1-й минуте хавбек Максим Петров. Сравнял счёт Павел Мелёшин. Победный мяч хозяев на 90+1-й минуте забил Игнасио Сааведра.

После 17 сыгранных матчей «Сочи» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков. «Нефтехимик» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 22 очка.