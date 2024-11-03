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Давид Волк: после забитого гола появилось ощущение, что можем вырвать ничью у «Зенита»

Давид Волк: после забитого гола появилось ощущение, что можем вырвать ничью у «Зенита»
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о матче с «Зенитом» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12'     2:0 Гонду – 15'     2:1 Кагермазов – 61'    

«После забитого гола появилось ощущение, что можем вырвать ничью. К сожалению, большая пауза была после гола. Немножко упал темп игры. Думаю, ко второму тайму можно было прибавить ещё больше времени. Конечно, у нас были шансы раньше забить гол, и потом какие-то подходы были, но не получилось», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 14 сыгранных матчей «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда из Дагестана заработала 12 очков. По итогам группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России махачкалинцы заняли третье место с восемью очками и продолжат выступать в Пути регионов.

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