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Аленичев: ЦСКА выглядел командой ФНЛ в дерби со «Спартаком»

Аленичев: ЦСКА выглядел командой ФНЛ в дерби со «Спартаком»
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Скучное дерби в очередной раз. Особенно со стороны ЦСКА. Всё-таки народ ждал этого матча. За главным дерби нашей страны следят болельщики не только ЦСКА и «Спартака», но и других команд. Наверное, все остались в плохом настроении от увиденного. ЦСКА выглядел командой ФНЛ.

«Спартак» заслуженно победил, даже не показав хорошего футбола — полтора удара в створ за всю игру. Это говорит о том, что дерби не удалось со стороны обеих команд. Но «Спартак» был чуть лучше», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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