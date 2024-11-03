Аленичев: ЦСКА выглядел командой ФНЛ в дерби со «Спартаком»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми (0:2).

«Скучное дерби в очередной раз. Особенно со стороны ЦСКА. Всё-таки народ ждал этого матча. За главным дерби нашей страны следят болельщики не только ЦСКА и «Спартака», но и других команд. Наверное, все остались в плохом настроении от увиденного. ЦСКА выглядел командой ФНЛ.

«Спартак» заслуженно победил, даже не показав хорошего футбола — полтора удара в створ за всю игру. Это говорит о том, что дерби не удалось со стороны обеих команд. Но «Спартак» был чуть лучше», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.