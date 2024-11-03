«Чайка» победила «Тюмень» в матче 17-го тура Первой лиги
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Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Чайка» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ярославом Хромеем (Воронеж). «Чайка» одержала победу со счётом 3:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 17-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
3 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 Янов – 20' 2:0 Хохлачёв – 26' 3:0 Хохлачёв – 87'
Счёт открыл Данила Янов на 19-й минуте игры. Александр Хохлачёв дважды отметился голами — на 26-й и 87-й минутах.
Таким образом, «Чайка» располагается на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе у клуба 25 очков. «Тюмень» находится на 18-м месте с девятью очками.
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