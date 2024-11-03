Антонио Конте прокомментировал разгромное поражение «Наполи» от «Аталанты» в Серии А

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о поражении своей команды в матче 11-го тура Серии А от «Аталанты» со счётом 0:3.

«Если быть предельно честным, я считаю, что команда показала хорошую игру. Конечно, в некоторых моментах, когда решалась судьба матча, мы могли бы сыграть лучше, но я не могу упрекнуть команду за их желание и настрой.

До сих пор в этом сезоне мы выступали невероятно хорошо, но сейчас столкнулись с командой, которая, на мой взгляд, сильнее нас на данный момент. Нам нужно проводить такие матчи, оценивать их и учиться. Не будем забывать, что в прошлом сезоне «Аталанта» попала в Лигу чемпионов, а мы заняли 10-е место», — приводит слова Конте Football Italia.

На 10-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман открыл счёт во встрече. На 31-й минуте Лукман оформил дубль. На 90+3-й минуте нападающий Матео Ретеги довёл счёт до разгромного.

«Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 22 очка за 11 матчей. «Наполи» заработал 25 очков и располагается на первой строчке.