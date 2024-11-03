«Зенит» победил «Рязань-ВДВ» в матче 24-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 24-го тура женской Суперлиги сезона-2024, в котором встречались «Зенит» и «Рязань-ВДВ». Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе академии «Зенита». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристиной Саакян (Воронеж). «Зенит» одержал победу со счётом 5:0.

Счёт открыла Нелли Коровкина на седьмой минуте игры. Далее она отметилась ещё двумя голами — на 13-й и 51-й минутах встречи. Ещё по голу в ворота соперниц забили Екатерина Пантюхина и Габриэла Гживиньска на 63-й и 74-й минутах матча соответственно.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе у клуба 56 очков. «Рязань-ВДВ» находится на 10-м месте с 14 очками.

Ранее московский «Локомотив» разгромил пермскую «Звезду-2005» со счётом 4:0.