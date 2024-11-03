Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» победил «Рязань-ВДВ» в матче 24-го тура женской Суперлиги

«Зенит» победил «Рязань-ВДВ» в матче 24-го тура женской Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 24-го тура женской Суперлиги сезона-2024, в котором встречались «Зенит» и «Рязань-ВДВ». Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе академии «Зенита». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристиной Саакян (Воронеж). «Зенит» одержал победу со счётом 5:0.

Россия - Суперлига (ж) . 24-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
1:0 Коровкина – 7'     2:0 Коровкина – 13'     3:0 Коровкина – 51'     4:0 Пантюхина – 63'     5:0 Гживиньска – 74'    

Счёт открыла Нелли Коровкина на седьмой минуте игры. Далее она отметилась ещё двумя голами — на 13-й и 51-й минутах встречи. Ещё по голу в ворота соперниц забили Екатерина Пантюхина и Габриэла Гживиньска на 63-й и 74-й минутах матча соответственно.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе у клуба 56 очков. «Рязань-ВДВ» находится на 10-м месте с 14 очками.

Ранее московский «Локомотив» разгромил пермскую «Звезду-2005» со счётом 4:0.

Россия - Суперлига (ж) . 24-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
4 : 0
Звезда-2005 (ж)
Пермь
1:0 Бизенкова – 14'     2:0 Оливейра – 61'     3:0 Бизенкова – 73'     4:0 Оливейра – 90'    
Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android