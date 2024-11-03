Аленичев: решение играть со «Спартаком» в автобус сыграло с ЦСКА плохую шутку

Бывший футболист Дмитрий Аленичев высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Спартак» (0:2).

«Посмотрев первые десять минут, я удивился, как ЦСКА глубоко оборонялся. Я сразу понял, что для ЦСКА самой главной задачей было не пропустить. Это сильно удивило — всё-таки игра дома, при своих болельщиках. «Спартак» очень много пропускает и есть проблемы в обороне, но ЦСКА так откровенно играл «автобусом»… Наверное, это удивило не только меня, но и болельщиков ЦСКА. План Николича не сработал. Никак.

Удивило, почему Николич решил сыграть на контратаках со «Спартаком». Хотя у ЦСКА перед дерби просматривались проблемы. В трёх последних матчах забили всего два мяча: «Ахмату» в Кубке и в Махачкале. Но при этом пропустили ноль за три игры. В обороне выглядели неплохо. Но то, что армейцы решили играть со «Спартаком» откровенно в автобус, сыграло с ними плохую шутку», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.