Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аленичев: решение играть со «Спартаком» в автобус сыграло с ЦСКА плохую шутку

Аленичев: решение играть со «Спартаком» в автобус сыграло с ЦСКА плохую шутку
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Дмитрий Аленичев высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Спартак» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Посмотрев первые десять минут, я удивился, как ЦСКА глубоко оборонялся. Я сразу понял, что для ЦСКА самой главной задачей было не пропустить. Это сильно удивило — всё-таки игра дома, при своих болельщиках. «Спартак» очень много пропускает и есть проблемы в обороне, но ЦСКА так откровенно играл «автобусом»… Наверное, это удивило не только меня, но и болельщиков ЦСКА. План Николича не сработал. Никак.

Удивило, почему Николич решил сыграть на контратаках со «Спартаком». Хотя у ЦСКА перед дерби просматривались проблемы. В трёх последних матчах забили всего два мяча: «Ахмату» в Кубке и в Махачкале. Но при этом пропустили ноль за три игры. В обороне выглядели неплохо. Но то, что армейцы решили играть со «Спартаком» откровенно в автобус, сыграло с ними плохую шутку», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Аленичев: ЦСКА выглядел командой ФНЛ в дерби со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android