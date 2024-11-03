ЦСКА победил «Динамо» в матче 24-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 24-го тура женской Суперлиги сезона-2024, в котором встречались ЦСКА и московское «Динамо». Игра проходила в Москве на стадионе спортивного городка в Лужниках. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алиной Вахрушевой (Москва). ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

Счёт открыла футболистка «Динамо» Хелена Божич на 52-й минуте игры. Далее голами отметились футболистки ЦСКА Дарья Яковлева на 76-й минуте встречи и Франциска Ордега на 85-й минуте игры.

ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе у клуба 53 очка. «Динамо» находится на пятой строчке с 38 очками.