ЦСКА победил «Динамо» в матче 24-го тура женской Суперлиги
Поделиться
Завершился матч 24-го тура женской Суперлиги сезона-2024, в котором встречались ЦСКА и московское «Динамо». Игра проходила в Москве на стадионе спортивного городка в Лужниках. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алиной Вахрушевой (Москва). ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.
Россия - Суперлига (ж) . 24-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо (ж)
Москва
0:1 Божич – 52' 1:1 Яковлева – 76' 2:1 Ордега – 85'
Счёт открыла футболистка «Динамо» Хелена Божич на 52-й минуте игры. Далее голами отметились футболистки ЦСКА Дарья Яковлева на 76-й минуте встречи и Франциска Ордега на 85-й минуте игры.
ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе у клуба 53 очка. «Динамо» находится на пятой строчке с 38 очками.
Комментарии
- 3 ноября 2024
-
20:17
-
20:15
-
20:13
-
20:08
-
20:00
-
19:51
-
19:45
-
19:31
-
19:29
-
19:25
-
19:20
-
19:18
-
19:18
-
19:11
-
19:10
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:53
-
18:51
-
18:50
-
18:35
-
18:35
-
18:33
-
18:27
-
18:22
-
18:21
-
18:20
-
18:18
-
18:10
-
18:04
-
18:03
-
18:00
-
17:49