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ЦСКА победил «Динамо» в матче 24-го тура женской Суперлиги

ЦСКА победил «Динамо» в матче 24-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 24-го тура женской Суперлиги сезона-2024, в котором встречались ЦСКА и московское «Динамо». Игра проходила в Москве на стадионе спортивного городка в Лужниках. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алиной Вахрушевой (Москва). ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

Россия - Суперлига (ж) . 24-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо (ж)
Москва
0:1 Божич – 52'     1:1 Яковлева – 76'     2:1 Ордега – 85'    

Счёт открыла футболистка «Динамо» Хелена Божич на 52-й минуте игры. Далее голами отметились футболистки ЦСКА Дарья Яковлева на 76-й минуте встречи и Франциска Ордега на 85-й минуте игры.

ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе у клуба 53 очка. «Динамо» находится на пятой строчке с 38 очками.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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