Дмитрий Аленичев рассказал, что вызывало удивление в составе ЦСКА на дерби со «Спартаком»

Бывший футболист Дмитрий Аленичев высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Спартак» (0:2).

«Я предполагал, что Пьянич останется на скамейке запасных, поскольку находится не в оптимальных физических кондициях. Николич планировал его выпустить по ходу игры, в зависимости от того, как она будет складываться. Что и произошло: когда ЦСКА проигрывал, конечно, нужен был такой мастер, как Пьянич. Что касается Мусаева, то я бы поставил его в основной состав вместо Гуарирапы. Мусаев более состоятельный форвард, нежели Гуарирапа. Да, он неплохо выглядел в «Сочи», забивал. Но тут другой уровень — это ЦСКА. Он в новом клубе ещё не забил и выглядит неважно. То, что в стартовом составе вышел Гуарирапа, а не Мусаев, вызвало удивление», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.