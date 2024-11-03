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Дмитрий Аленичев рассказал, что вызывало удивление в составе ЦСКА на дерби со «Спартаком»

Дмитрий Аленичев рассказал, что вызывало удивление в составе ЦСКА на дерби со «Спартаком»
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Бывший футболист Дмитрий Аленичев высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Спартак» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Я предполагал, что Пьянич останется на скамейке запасных, поскольку находится не в оптимальных физических кондициях. Николич планировал его выпустить по ходу игры, в зависимости от того, как она будет складываться. Что и произошло: когда ЦСКА проигрывал, конечно, нужен был такой мастер, как Пьянич. Что касается Мусаева, то я бы поставил его в основной состав вместо Гуарирапы. Мусаев более состоятельный форвард, нежели Гуарирапа. Да, он неплохо выглядел в «Сочи», забивал. Но тут другой уровень — это ЦСКА. Он в новом клубе ещё не забил и выглядит неважно. То, что в стартовом составе вышел Гуарирапа, а не Мусаев, вызвало удивление», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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