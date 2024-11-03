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Экс-президент «Крыльев»: гол Дзюбы — трагическая ошибка. Может, Радимов знает больше меня

Экс-президент «Крыльев»: гол Дзюбы — трагическая ошибка. Может, Радимов знает больше меня
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Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Эшковал – 20'     2:0 Дзюба – 72'    

— Второй пропущенный мяч «Крыльев» от «Акрона» – трагическая ошибка. Я раз пять пересмотрел этот момент. Пообщался с одним из наших центральных защитников 70-х годов, он говорит, что заорал бы так, что Евгеньев бы просто отскочил от мяча. Солдатенков идёт играть лицом, Евгеньев пятится. Даже не буду объяснять причину этой ошибки, просто люди молчат и не подсказывают. Эта трагедия позволила сыграть Дзюбе как мастеру.

— Радимов намекнул, что это может быть что-то иное, чем просто ошибка.
— Владу огромный привет, он меня хорошо знает. Я его уважаю. Может быть, он что-то знает больше меня (смеётся), — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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