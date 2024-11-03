Экс-президент «Крыльев»: гол Дзюбы — трагическая ошибка. Может, Радимов знает больше меня

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:2).

— Второй пропущенный мяч «Крыльев» от «Акрона» – трагическая ошибка. Я раз пять пересмотрел этот момент. Пообщался с одним из наших центральных защитников 70-х годов, он говорит, что заорал бы так, что Евгеньев бы просто отскочил от мяча. Солдатенков идёт играть лицом, Евгеньев пятится. Даже не буду объяснять причину этой ошибки, просто люди молчат и не подсказывают. Эта трагедия позволила сыграть Дзюбе как мастеру.

— Радимов намекнул, что это может быть что-то иное, чем просто ошибка.

— Владу огромный привет, он меня хорошо знает. Я его уважаю. Может быть, он что-то знает больше меня (смеётся), — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.