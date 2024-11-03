«Одно очко так одно». Тренер «Химок» Франк Артига — о матче с «Факелом»

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига заявил, что остался доволен игрой команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:1).

«В этой лиге очень важны очки. Одно очко так одно. Ничья — тоже результат. Мы всегда готовимся играть на победу. Во втором тайме было три очевидных момента, особенно у Заболотного. Да, он не забил, такое случается.

Команда очень хорошо отыграла. Но, к сожалению, заработали только одно очко», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. «Химки» заработали 12 очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.