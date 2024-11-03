«Барселона» уверенно победила «Эспаньол» в матче 12-го тура Ла Лиги

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Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро (Испания). «Барселона» одержала победу со счётом 3:1.

На 12-й минуте полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо открыл счёт. Увеличил преимущество сине-гранатовых на 23-й минуте нападающий Рафинья. Довёл счёт до разгромного Ольмо, оформив дубль. Один мяч гостей отыграл форвард Хавьер Пуадо. Два гола «Эспаньола» были отменены при помощи VAR.

После 12 сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 33 очка. «Эспаньол» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 10 очков.