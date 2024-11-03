Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Эспаньол, результат матча 12-го тура Ла Лиги, счёт 3:1, 3 ноября 2024 года

«Барселона» уверенно победила «Эспаньол» в матче 12-го тура Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро (Испания). «Барселона» одержала победу со счётом 3:1.

Испания — Примера . 12-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Ольмо – 12'     2:0 Рафинья – 23'     3:0 Ольмо – 31'     3:1 Пуадо – 63'    

На 12-й минуте полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо открыл счёт. Увеличил преимущество сине-гранатовых на 23-й минуте нападающий Рафинья. Довёл счёт до разгромного Ольмо, оформив дубль. Один мяч гостей отыграл форвард Хавьер Пуадо. Два гола «Эспаньола» были отменены при помощи VAR.

После 12 сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 33 очка. «Эспаньол» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 10 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Флик перевернул в «Барселоне» всё. И речь не о футболе
Флик перевернул в «Барселоне» всё. И речь не о футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android