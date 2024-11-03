Аленичев: впечатление, что ЦСКА готовился к матчу со «Спартаком» в боксёрском ринге

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о судействе в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

«В первую очередь арбитр Сухой не смог справиться с напряжением и давлением. Не смог уладить конфликт вовремя. Может, стоило свистнуть раньше, когда было нарушение. Считаю, что в значительной степени виноват арбитр. В то же время футболисты ЦСКА очень много провоцировали.

Сложилось впечатление, что они неделю перед игрой готовились не на футбольном поле, а где-то на боксёрском ринге. Конечно, это их не красит. По отношению к Роше нужно применять самые жёсткие дисциплинарные санкции», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.