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Аленичев: впечатление, что ЦСКА готовился к матчу со «Спартаком» в боксёрском ринге

Аленичев: впечатление, что ЦСКА готовился к матчу со «Спартаком» в боксёрском ринге
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о судействе в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«В первую очередь арбитр Сухой не смог справиться с напряжением и давлением. Не смог уладить конфликт вовремя. Может, стоило свистнуть раньше, когда было нарушение. Считаю, что в значительной степени виноват арбитр. В то же время футболисты ЦСКА очень много провоцировали.

Сложилось впечатление, что они неделю перед игрой готовились не на футбольном поле, а где-то на боксёрском ринге. Конечно, это их не красит. По отношению к Роше нужно применять самые жёсткие дисциплинарные санкции», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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