Аленичев считает, что Станкович нашёл оптимальный состав «Спартака» после дерби с ЦСКА
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Бывший футболист Дмитрий Аленичев высказался о работе сербского тренера Деяна Станковича в московском «Спартаке». Вчера, 3 ноября, красно-белые обыграли ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России со счётом 2:0.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
— Станкович уже нашёл оптимальный состав?
— Думаю, Станкович теперь понял, что состав, который вышел вчера, будет основным в ближайших матчах. Может быть, одна или две перестановки, но не больше. Станкович определился с основой, — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 25 очков в 14 турах. ЦСКА занимает шестую строчку с 24 очками.
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