Аленичев считает, что Станкович нашёл оптимальный состав «Спартака» после дерби с ЦСКА

Бывший футболист Дмитрий Аленичев высказался о работе сербского тренера Деяна Станковича в московском «Спартаке». Вчера, 3 ноября, красно-белые обыграли ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России со счётом 2:0.

— Станкович уже нашёл оптимальный состав?

— Думаю, Станкович теперь понял, что состав, который вышел вчера, будет основным в ближайших матчах. Может быть, одна или две перестановки, но не больше. Станкович определился с основой, — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 25 очков в 14 турах. ЦСКА занимает шестую строчку с 24 очками.