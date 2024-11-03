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Дмитрий Аленичев высказался об игре Бонгонда в дерби с ЦСКА

Дмитрий Аленичев высказался об игре Бонгонда в дерби с ЦСКА
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Бывший футболист Дмитрий Аленичев оценил игру нападающего «Спартака» Тео Бонгонда в дерби с ЦСКА (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Я считал Бонгонду очень квалифицированным футболистом. Да, когда-то он не играл при Абаскале. Думаю, что там было непонимание или некий конфликт. Сейчас видно, что Станкович доверяет Бонгонде, и тот вторую игру подряд забивает. То есть оправдывает доверие тренера. Видно, что он играет с огромным желанием. Старается и показывает всё то, на что способен. Поэтому и забил вчера такой прекрасный гол за счёт индивидуальных качеств. Он очень квалифицированный игрок. Думаю, что в оставшихся матчах до зимнего перерыва Бонгонда может доставить много проблем соперникам «Спартака», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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