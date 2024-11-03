Дмитрий Аленичев высказался об игре Бонгонда в дерби с ЦСКА

Бывший футболист Дмитрий Аленичев оценил игру нападающего «Спартака» Тео Бонгонда в дерби с ЦСКА (2:0).

«Я считал Бонгонду очень квалифицированным футболистом. Да, когда-то он не играл при Абаскале. Думаю, что там было непонимание или некий конфликт. Сейчас видно, что Станкович доверяет Бонгонде, и тот вторую игру подряд забивает. То есть оправдывает доверие тренера. Видно, что он играет с огромным желанием. Старается и показывает всё то, на что способен. Поэтому и забил вчера такой прекрасный гол за счёт индивидуальных качеств. Он очень квалифицированный игрок. Думаю, что в оставшихся матчах до зимнего перерыва Бонгонда может доставить много проблем соперникам «Спартака», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.