«Факел» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей
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«Факел» сыграл вничью с «Химками» со счётом 1:1 в матче 14-го тура РПЛ. Таким образом, «Факел» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти игр.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Химки
Химки
0:1 Руденко – 5' 1:1 Браими – 39'
В предыдущих четырёх матчах «Факел» три раза сыграл вничью и один раз победил.
На четвёртой минуте отличился нападающий «Химок» Александр Руденко. На 38-й минуте забил нападающий «Факела» Мохамед Браими с передачи Ильнура Альшина. На 85-й минуте «Факел» вышел вперёд, но гол был отменён после просмотра VAR.
«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. «Химки» заработали 12 очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.
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