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Аленичев: Барко доказал в матче с ЦСКА, что он один из самых сильных иностранцев в РПЛ

Аленичев: Барко доказал в матче с ЦСКА, что он один из самых сильных иностранцев в РПЛ
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Бывший футболист Дмитрий Аленичев оценил игру полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в дерби с ЦСКА (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

— Как оцените действия Барко в концовке? Получив мяч после углового, он не стал выносить его, а рискнул, сохранил и устроил вторую голевую атаку. Мастер?
— Однозначно — мастер! Барко сохранил мяч после углового, отдал разрезающую передачу, и эта атака закончилась голом Медины. Барко в очередной раз доказал, что для нашего чемпионата он один из самых сильных иностранцев. Своими креативными действиями он показал класс. Вчера Барко напомнил самого себя в первых играх за «Спартак». Считаю, что он был если не лучшим, то одним из лучших на поле. Как только аргентинец получал мяч, у «Спартака» было много движения вперёд и креатива. Барко очень много брал игру на себя, заставляя нервничать игроков ЦСКА. Да, он не забил, но очень продуктивно отыграл весь матч, — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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