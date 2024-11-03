Аленичев: Барко доказал в матче с ЦСКА, что он один из самых сильных иностранцев в РПЛ

Бывший футболист Дмитрий Аленичев оценил игру полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в дерби с ЦСКА (2:0).

— Как оцените действия Барко в концовке? Получив мяч после углового, он не стал выносить его, а рискнул, сохранил и устроил вторую голевую атаку. Мастер?

— Однозначно — мастер! Барко сохранил мяч после углового, отдал разрезающую передачу, и эта атака закончилась голом Медины. Барко в очередной раз доказал, что для нашего чемпионата он один из самых сильных иностранцев. Своими креативными действиями он показал класс. Вчера Барко напомнил самого себя в первых играх за «Спартак». Считаю, что он был если не лучшим, то одним из лучших на поле. Как только аргентинец получал мяч, у «Спартака» было много движения вперёд и креатива. Барко очень много брал игру на себя, заставляя нервничать игроков ЦСКА. Да, он не забил, но очень продуктивно отыграл весь матч, — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.