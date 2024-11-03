Аленичев: не согласен, что Пьянич приехал в ЦСКА заработать, у него уже есть десять домов

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о переходе полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Не согласен, что Пьянич приехал подзаработать под конец карьеры. Признаемся честно: он уже заработал себе на жизнь. Пьянич в интервью говорил, что у него десять домов где-то. Он приехал в Россию не зарабатывать, а играть в хорошем российском клубе и доказать себе и болельщикам, что он ещё в состоянии приносить пользу и хорошо выглядеть на футбольном поле», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, несколько лет до переезда в Россию Пьянич выступал в ОАЭ. До этого он защищал цвета «Барселоны», «Ювентуса» и ряда других европейских клубов.