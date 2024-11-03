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Александр Рязанцев: Николич пришёл в ЦСКА недавно. Команда не понимает, чего он хочет

Александр Рязанцев: Николич пришёл в ЦСКА недавно. Команда не понимает, чего он хочет
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Бывший полузащитник сборной России Александр Рязанцев высказался о работе сербского тренера Марко Николича в московском ЦСКА.

«Николич пришёл в ЦСКА совсем недавно. Думаю, в ЦСКА всё ещё притирается. Коллектив ещё не до конца понимает, чего хочет тренер. Со временем в ЦСКА всё станет лучше», – приводит слова Рязанцева Metaratings.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Подопечные Марко Николича заработали 24 очка в 14 турах чемпионата. Специалист занял пост главного тренера после ухода Владимира Федотова летом 2024 года. Ранее Марко Николич возглавлял московский «Локомотив» с 2020 по 2021 год.

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