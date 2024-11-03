«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: после первого тайма счёт не открыт

В эти минуты проходит матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра идёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Роберт Джонс. Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в игре 0:0.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 11 очков за девять матчей. «Челси» заработал 17 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 25 очков за 10 игр.