Среди игроков «Крыльев» произошла стычка в перерыве матча с «Акроном» — источник

В перерыве матча 14-го тура РПЛ между «Акроном» и «Крыльями Советов» (2:0) произошёл конфликт среди игроков самарской команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, в перерыве матча произошёл разговор на повышенных тонах между российскими игроками и иностранцами, в частности латиноамериканцами. Сообщается, что российских футболистов не устраивал настрой и отдача легионеров в игре.

На данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 14 матчей. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и располагаются на 10-й строчке.