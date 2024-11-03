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Среди игроков «Крыльев» произошла стычка в перерыве матча с «Акроном» — источник

Среди игроков «Крыльев» произошла стычка в перерыве матча с «Акроном» — источник
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В перерыве матча 14-го тура РПЛ между «Акроном» и «Крыльями Советов» (2:0) произошёл конфликт среди игроков самарской команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Эшковал – 20'     2:0 Дзюба – 72'    

По информации источника, в перерыве матча произошёл разговор на повышенных тонах между российскими игроками и иностранцами, в частности латиноамериканцами. Сообщается, что российских футболистов не устраивал настрой и отдача легионеров в игре.

На данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 14 матчей. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и располагаются на 10-й строчке.

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