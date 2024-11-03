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Аленичев: у Пруцева есть доверие от Станковича, с ЦСКА он сыграл очень хорошо

Аленичев: у Пруцева есть доверие от Станковича, с ЦСКА он сыграл очень хорошо
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Бывший футболист Дмитрий Аленичев оценил игру полузащитника «Спартака» Данила Пруцева в дерби с ЦСКА (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Пруцев сыграл очень хорошо. Но я не стал бы делать какие-то глобальные выводы. На мой взгляд, Пруцев очень нестабильный игрок. Может выдать хорошую игру, как вчера, а может и провалить — такие матчи тоже были. Хотелось бы пожелать этому парню больше стабильности и уверенности в своих силах. И, конечно, завоевать место в стартовом составе и никому его не отдавать. У него виден большой потенциал — всё должно получиться. Тем более сейчас у Пруцева есть доверие от главного тренера», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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