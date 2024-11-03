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Сергей Шавло: Роша и Мойзес — очень подленькие футболисты, такое поведение не красит

Сергей Шавло: Роша и Мойзес — очень подленькие футболисты, такое поведение не красит
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал инцидент с потасовкой во время дерби красно-белых и ЦСКА в рамках 14-го тура РПЛ (2:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Мы увидели победу «Спартака» на поле ЦСКА после долгого перерыва. Если говорить о впечатлениях от игры, то хочу сказать, что такой арбитр не должен судить подобные дерби. Он не был готов к этому. Изначально им были сделаны ошибки.

В первом нарушении правил против Бонгонды он должен был фиксировать фол. Он этого не сделал. Потом всё постепенно нагнеталось и в итоге вылилось в массовую драку. Так что арбитр совершил серьёзные ошибки, повлиявшие на игру, которую он просто не контролировал.

Судья должен охранять футболистов, на которых ходят зрители, которые техничные, могут отдать и забить. А арбитр смотрел на всё сквозь пальцы. А если бьют твоих партнёров по команде, то всегда найдутся игроки, которые ответят. Тут случилось так же. Так что удаление Роши было справедливым. Вообще считаю, что Роша и Мойзес — очень подленькие футболисты. Они во многих матчах играют на грани красной карточки. И такое поведение никого не красит. Бразильцы приезжают сюда и думают, что они здесь короли. И в других командах есть такие ребята. Надо им показать, что если они приехали в Россию, то должны соблюдать определённые законы и нормально играть», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.ру».

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