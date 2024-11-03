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Роман Ежов — о матче с «Акроном»: эмоции отвратительные, мы неудовлетворительно играем

Роман Ежов — о матче с «Акроном»: эмоции отвратительные, мы неудовлетворительно играем
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал поражение в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Эшковал – 20'     2:0 Дзюба – 72'    

«Эмоции отвратительные. Такие матчи нельзя проигрывать. Сейчас уже есть только результат, из которого нужно сделать соответствующие выводы. И вылезать из ситуации, в которую мы себя в очередной раз сами занесли. Могу сказать только то, что мы неудовлетворительно играем. И прекрасно понимаем это. Понимаем, что можем играть намного лучше. Будем стараться исправлять ситуацию.

Реализация – одна из главных и вечных проблем. Конкретно сегодня, наверное, не хватило концентрации. Мы вышли на матч расслабленными. Не могу говорить за всех, но мне со стороны показалось так», – приводит слова Ежова Metaratings.

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