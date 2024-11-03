Роман Ежов — о матче с «Акроном»: эмоции отвратительные, мы неудовлетворительно играем

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал поражение в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (0:2).

«Эмоции отвратительные. Такие матчи нельзя проигрывать. Сейчас уже есть только результат, из которого нужно сделать соответствующие выводы. И вылезать из ситуации, в которую мы себя в очередной раз сами занесли. Могу сказать только то, что мы неудовлетворительно играем. И прекрасно понимаем это. Понимаем, что можем играть намного лучше. Будем стараться исправлять ситуацию.

Реализация – одна из главных и вечных проблем. Конкретно сегодня, наверное, не хватило концентрации. Мы вышли на матч расслабленными. Не могу говорить за всех, но мне со стороны показалось так», – приводит слова Ежова Metaratings.