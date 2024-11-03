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Главный тренер «Акрона» Тедеев: Дзюба смог обмануть всех и даже нас на скамейке

Главный тренер «Акрона» Тедеев: Дзюба смог обмануть всех и даже нас на скамейке
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал гол, забитый нападающим своей команды Артёмом Дзюбой, в матче 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Эшковал – 20'     2:0 Дзюба – 72'    

«Тот мяч, который Дзюба забил, когда он смог обмануть всех и даже нас на скамейке, подстроившись под эту атаку именно таким образом… Это всё высшая степень мастерства футболиста. И отобрал этот мяч у соперника, обманув его, как мне кажется. А ещё и смог обмануть в данной ситуации вратаря, что со стороны было очень интересно наблюдать, потому что это в высшей степени мастерство футболиста, которое у него безусловно есть», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

На 20-й минуте португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал вывел тольяттинцев вперёд. На 72-й минуте Дзюба забил второй гол в ворота самарцев. На 90+2-й минуте форвард «Крыльев» Иван Сергеев не смог реализовать 11-метровый удар, пробив мимо ворот.

На данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 14 матчей. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и располагаются на 10-й строчке.

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