«Гавр» обыграл «Монпелье», Кузяев вышел на замену на 81-й минуте

Завершился матч 10-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Гавр» и «Монпелье». Команды играли на стадионе «Осеан» в Гавре (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стефани Фраппаром (Ле-Плесси-Бушар, Франция). «Гавр» обыграл «Монпелье» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 73-й минуте забил полузащитник «Гавра» Абдулайе Туре, реализовав 11-метровый удар. На 81-й минуте на поле вместо Уссама Таргаллина вышел российский полузащитник Далер Кузяев.

После 10 сыгранных матчей «Гавр» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав девять очков. «Монпелье» после аналогичного количества игр занимает последнее, 18-е место, заработав четыре очка.