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«Гавр» обыграл «Монпелье», Кузяев вышел на замену на 81-й минуте

«Гавр» обыграл «Монпелье», Кузяев вышел на замену на 81-й минуте
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Завершился матч 10-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Гавр» и «Монпелье». Команды играли на стадионе «Осеан» в Гавре (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стефани Фраппаром (Ле-Плесси-Бушар, Франция). «Гавр» обыграл «Монпелье» со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Туре – 73'    

Единственный гол в матче на 73-й минуте забил полузащитник «Гавра» Абдулайе Туре, реализовав 11-метровый удар. На 81-й минуте на поле вместо Уссама Таргаллина вышел российский полузащитник Далер Кузяев.

После 10 сыгранных матчей «Гавр» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав девять очков. «Монпелье» после аналогичного количества игр занимает последнее, 18-е место, заработав четыре очка.

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Турнирная таблица Лиги 1
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