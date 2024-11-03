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Дмитрий Аленичев высказался о будущем Дуарте и Зиньковского в «Спартаке»

Дмитрий Аленичев высказался о будущем Дуарте и Зиньковского в «Спартаке»
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Бывший футболист Дмитрий Аленичев высказал мнение о будущем защитника Алексиса Дуарте и нападающего Антона Зиньковского в московском «Спартаке».

«Думаю, что у руководителей «Спартака» есть определённые мысли по поводу будущего Дуарте и Зиньковского. Учитывая, что Зиньковский уже пять матчей не играет, а Дуарте только выходит на замену, думаю, с ними хотят распрощаться — либо отдать в аренду, либо продать», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 25 очков за 14 матчей.

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