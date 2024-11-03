Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» уверенно обыграла «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

«Балтика» уверенно обыграла «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Балтика» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Фалов. «Балтика» одержала победу в матче со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 17-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Мохаммад – 9'     2:0 Мирошниченко – 82'    

На девятой минуте матча отличился защитник «Балтики» Амир Мохаммад. На 82-й минуте в свои ворота забил полузащитник «СКА-Хабаровск» Никита Мирошниченко. В матче было показаны три жёлтые карточки.

После этого матча «Балтика» набрала 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Андрея Талалаева уступают лидирующему «Торпедо» только по дополнительным показателям. «СКА-Хабаровск» с 21 очком идёт 11-м.

Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Сочи» вырвал победу у «Нефтехимика» в концовке матча 17-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android