«Балтика» уверенно обыграла «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Балтика» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Фалов. «Балтика» одержала победу в матче со счётом 2:0.

На девятой минуте матча отличился защитник «Балтики» Амир Мохаммад. На 82-й минуте в свои ворота забил полузащитник «СКА-Хабаровск» Никита Мирошниченко. В матче было показаны три жёлтые карточки.

После этого матча «Балтика» набрала 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Андрея Талалаева уступают лидирующему «Торпедо» только по дополнительным показателям. «СКА-Хабаровск» с 21 очком идёт 11-м.