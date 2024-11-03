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Результаты матчей Первой лиги 3 ноября

Результаты матчей Первой лиги 3 ноября
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Сегодня, 3 ноября, прошли матчи 17-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 3 ноября:

«Черноморец» — «Шинник» — 0:1;
«Чайка» — «Тюмень» — 3:0;
«Сочи» — «Нефтехимик» — 3:2;
«Балтика» — «СКА-Хабаровск» — 2:0.

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 «Торпедо», набравшее 33 очка после 17 матчей. На второй строчке располагается калининградская «Балтика», заработавшая также 33 очка. Третье место с 28 очками занимает тульский «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (9), «Алания» (17) и «Уфа» (17).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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