Представитель Дзюбы — о матче с «Крыльями»: Артём успокоил игру и показал свой класс

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался об игре футболиста в матче 14-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0).

«Прежде всего здорово, что Артёму удалось так быстро восстановиться после травмы. Спасибо медицинскому штабу «Акрона». Важнейшая победа и с точки зрения турнирной борьбы, и с точки зрения психологии. Всё-таки это первое самарское дерби в РПЛ. Понятно, что большинство болельщиков на стадионе в Самаре больше за «Крылья Советов» переживали, но болельщики «Акрона» тоже молодцы, их было слышно.

Что касается самого Артёма, я считаю, он удачно вышел, успокоил игру и забил важнейший гол. Исполнение шикарное, этот выход один на один ещё нужно было реализовать. Дзюба в матче с «Крыльями Советов» в очередной раз показал свой класс. Лично для меня было вдвойне приятно, что он забил самарской команде, по определённым нюансам, которые были в минувшее трансферное окно. Поэтому, повторюсь, здорово, что сегодня такой результат, ещё и гол Артёма. В общем, всё сложилось прекрасно. Ждём какой-нибудь ответный ролик в соцсетях «Акрона», — приводит слова Гольдмана «РБ Спорт».