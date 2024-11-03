Андрей Лунёв рассказал, кому из вратарей отдал бы «Золотой мяч»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв прокомментировал результаты премии «Золотой мяч» 2024 года.

— На неделе было вручение «Золотого мяча». Заслуженно ли получил Родри?

— Наверное, да.

— То есть не шок, что Родри дали, а не Винисиусу.

— Нет. А не шок для вас, что звание лучшего тренера получил Анчелотти, а не Алонсо? Человек ни одной игры в Бундеслиге за сезон не проиграл, сделал команду чемпионом впервые в истории. Многие были удивлены. Хотя я болею за «Реал».

— Если бы решение зависело от вас, кому из вратарей отдали бы «Золотой мяч»?

— Нойер, наверное, — за всю карьеру. По этому году? Мик Меньян неплохо играл, — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Напомним, бразильский игрок Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании, уступив полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).