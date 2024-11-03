«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поделили очки в матче 10-го тура АПЛ

Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Итоговый результат — 1:1.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 70-й минуте отличился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил хавбек «Челси» Мойсес Кайседо.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Челси» заработал 18 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 25 очков за 10 игр.