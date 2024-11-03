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«Краснодар» — «Оренбург»: Козлов увеличил преимущество хозяев на 73-й минуте

«Краснодар» — «Оренбург»: Козлов увеличил преимущество хозяев на 73-й минуте
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В эти минуты проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Краснодар» и «Оренбург». Игра идёт на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Матч начался в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в игре 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Ленини – 38'     2:0 Козлов – 73'     3:0 Сперцян – 79'     4:0 Кордоба – 88'    

На 38-й минуте полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 73-й минуте хавбек Данила Козлов.

После 13 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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