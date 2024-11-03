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Кафанов — о возможном получении гражданства Норвегии Хайкиным: это ни на что не повлияет

Кафанов — о возможном получении гражданства Норвегии Хайкиным: это ни на что не повлияет
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал информацию о возможном получении гражданства Норвегии вратарём Никитой Хайкиным.

«Первое — у Никиты уже есть другое гражданство: помимо российского, он имеет паспорта Великобритании и Израиля. Поэтому, даже если он получит норвежское гражданство, это ни на что не повлияет. Несмотря на это, он останется вратарём сборной России. Если же он получит вызов и будет заигран за Норвегию, то вопрос со сборной России отпадёт сам по себе.

Мы это не обсуждали. На сегодняшний день всё остается как есть. Я хочу, чтобы у Никиты всё было так, как он хочет, чтобы у него всё было хорошо. Если он получит вызов, я буду за него только рад. У нас сейчас нет официальных матчей, поэтому, если он будет нужен сборной Норвегии и сыграет за неё, я с пониманием отнесусь к этому решению», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, ранее голкипер заявил, что хотел бы получить гражданство Норвегии из-за невесты.

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