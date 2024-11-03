«Краснодар» разгромил «Оренбург» в матче 14-го тура РПЛ

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Завершился матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Краснодар» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счётом 4:0.

На 38-й минуте полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 73-й минуте хавбек Данила Козлов. Довёл счёт до разгромного Эдуард Сперцян. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установил нападающий Джон Кордоба.

После 14 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков.