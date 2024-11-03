«Краснодар» одержал 11-ю победу подряд в РПЛ

Сегодня, 3 ноября, «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счётом 4:0 в матче 14-го тура РПЛ. Таким образом, чёрно-зелёные одержали 11-ю победу подряд в чемпионате России.

На 38-й минуте полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 73-й минуте хавбек Данила Козлов. Довёл счёт до разгромного Эдуард Сперцян. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установил нападающий Джон Кордоба.

После 14 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков.