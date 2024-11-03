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Владелец «Акрона»: победа команды важнее рекорда Дзюбы

Владелец «Акрона»: победа команды важнее рекорда Дзюбы
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Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал победу в матче с «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Эшковал – 20'     2:0 Дзюба – 72'    

«Конечно, победа команды важнее рекорда Дзюбы. Артём играет на результат, забивает, отдаёт. Мы рады этому приобретению. Артём – молодец! Что плохого будет в том, если Дзюба установит рекорд в футболке «Акрона»? Это будет здорово!

«Акрон» показал, кто сейчас главнее в Самарской области? Я бы так не сказал, мне показалось, мы просто больше хотели и были больше мотивированы. Были подогревы, ролики перед игрой, это заряжало команду.

«Акрон» выиграл самый главный матч на данном этапе развития? Нет, но это первое дерби, историческое. Важно было победить в нём», – приводит слова Морозова Metaratings.

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