Владелец «Акрона»: победа команды важнее рекорда Дзюбы

Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал победу в матче с «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Конечно, победа команды важнее рекорда Дзюбы. Артём играет на результат, забивает, отдаёт. Мы рады этому приобретению. Артём – молодец! Что плохого будет в том, если Дзюба установит рекорд в футболке «Акрона»? Это будет здорово!

«Акрон» показал, кто сейчас главнее в Самарской области? Я бы так не сказал, мне показалось, мы просто больше хотели и были больше мотивированы. Были подогревы, ролики перед игрой, это заряжало команду.

«Акрон» выиграл самый главный матч на данном этапе развития? Нет, но это первое дерби, историческое. Важно было победить в нём», – приводит слова Морозова Metaratings.