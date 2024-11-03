«Ноттингем Форест» занял третье место в турнирной таблице АПЛ по итогам 10-го тура

После 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ноттингем Форест» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. Вчера, 3 ноября, «Ноттингем Форест» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:0 в матче 10-го тура чемпионата Англии. Эта победа дала «Ноттингему» отрыв на одно очко от лондонского «Челси» (18).

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 25 очков после 10 сыгранных матчей. На второй строчке находится «Манчестер Сити», у которого 23 очка. В зоне вылета располагаются «Вулверхэмптон» (3), «Саутгемптон» (4) и «Ипсвич Таун» (5).