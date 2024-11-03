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«Ноттингем Форест» занял третье место в турнирной таблице АПЛ по итогам 10-го тура

«Ноттингем Форест» занял третье место в турнирной таблице АПЛ по итогам 10-го тура
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После 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ноттингем Форест» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. Вчера, 3 ноября, «Ноттингем Форест» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:0 в матче 10-го тура чемпионата Англии. Эта победа дала «Ноттингему» отрыв на одно очко от лондонского «Челси» (18).

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Вуд – 27'     2:0 Хадсон-Одои – 65'     3:0 Айна – 78'    
Удаления: нет / Альварес – 45+2'

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 25 очков после 10 сыгранных матчей. На второй строчке находится «Манчестер Сити», у которого 23 очка. В зоне вылета располагаются «Вулверхэмптон» (3), «Саутгемптон» (4) и «Ипсвич Таун» (5).

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