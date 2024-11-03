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Защитник махачкалинского «Динамо»: в РПЛ борьбы чуть меньше, чем в ФНЛ

Защитник махачкалинского «Динамо»: в РПЛ борьбы чуть меньше, чем в ФНЛ
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Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов поделился впечатлениями от игры 14-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:2) и рассказал, чем различаются соперники в РПЛ и Первой лиге.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12'     2:0 Гонду – 15'     2:1 Кагермазов – 61'    

— Как вам «Зенит» на фоне других соперников по РПЛ, с которыми пришлось играть?
— Даже не знаю, что сказать. По классу футболистов он, наверное, лучше. Но не скажу, что с ним было тяжелее, чем с другими. Может, сейчас «Зенит» не в лучшей форме — по игре он не превосходит лидеров.

— Для вас в чём главная разница между РПЛ и Первой лигой, где ещё недавно было «Динамо»?
— Уровень футболистов, в первую очередь. Скорость принятия ими решений. Наверное, в РПЛ борьбы чуть меньше, чем в ФНЛ, — поэтому с нами неудобно играть, мы же привыкли вести борьбу. А в целом класс футболистов тут другой, — приводит слова Кагермазова «РБ Спорт».

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